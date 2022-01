Caso de bebé muerto en penal de Puebla, resultado de política neoliberal: AMLO

"Es fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían suceder y tienen que ver con el pasado reciente, eso nos dejó la política neoliberal . El Porfiriato desembocó en una Revolución, pero el neoliberalismo desemboca en una crisis profunda, en los económico y social, y la única manera en enfrentar esa descomposición es con una transformación, y poniendo el ejemplo desde la autoridad y sobretodo arriba que no lo hacían, porque las autoridades del más alto nivel se dedicaban a violar las leyes, al robo, a la frivolidad, si no robaban ellos de manera directa lo permitían" indicó.

En el Salón de Tesorería, de Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que la manera de enfrentar esa descomposición es bajo una "transformación como se está haciendo, poniendo el ejemplo desde la autoridad".

"Las autoridades del más alto nivel se dedicaban a violar las leyes, al robo, a la frivolidad, si no robaban ellos de manera directa, lo permitían, había licencia para robar, ahora no, todo eso está cambiando".

Mostrando un pañuelo blanco, López Obrador aseveró que un ejemplo de que se ha dado un cambio es que en lo que va de su administración es que ya no hay negocios con empresas como de Odebrech, de Iberdrola, OHL.

"Ahora no, aquí está, mire, todavía mi pañuelito blanco. Podrán decir lo que quieran, pero ya no hay los negocios de Odebrecht, de Iberdrola, de OHL, ya no hay el saqueo que había, el que no pagaban los impuestos los de arriba, el que como no pagaban impuestos no había recaudación y había que contratar deudas cada vez más, y todo se quedaba en el mismo gobierno, no le llegaba nada de apoyo a la gente, no le llegaba apoyo al pueblo", reiteró.

El pasado 05 de enero Tadeo, bebé de tres meses, falleció a raíz de complicaciones intestinales; luego de su deceso, fue enterrado en un panteón en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, días después fue encontrado en un contenedor de basura del penal de San Miguel, Puebla.

Ante la falta de información de parte de las autoridades competentes muchas han sido las versiones en torno a la exhumación del cuerpo, una de ellas es que fue utilizado para introducir droga al interior del penal.