Caso Cienfuegos sin acuerdo en lo oscurito; el Presidente 'no es florero'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se haya dada un acuerdo en lo oscurito en el caso de la liberación del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), "porque el presidente de México no es un florero, no estamos aquí de adorno".

"Por vías diplomáticas se hicieron los trámites que corresponden cuando se tiene un gobierno independiente, libre, soberano y hubo apoyo, colaboración del gobierno de EEUU", aseguró en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Rechazó lo publicado por una agencia de noticias internacional de que México negoció la repatriación de Cienfuegos a cambio de la detención de un capo del narcotráfico mexicano.

"Pues se equivocaron, porque insinuaron -para que no vayan a decir que no tenemos cuidado en el manejo del lenguaje- insinuaron que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado", señaló.

López Obrador, dijo, que quizás esa información se la filtraron a esta agencia, porque "esa era otra práctica muy arraigada y perversa, que se filtraban informaciones para generar desconcierto, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas, para poner en entredicho al gobierno de México y al país".

Pero, aseguró, que durante su sexenio "eso se terminó, sea quien sea. Si se miente y se busca perjudicar a México, tenemos nosotros que replicar, informar, argumentar, no quedarnos callados. Por eso es importante la autoridad moral, porque si hay autoridad moral hay autoridad política".

También rechazó que el malestar de México se haya dado porque el caso Cienfuegos pudo haber sido utilizado electoralmente de parte del gobierno estadounidense.

"No, sencillamente nosotros lo que pedimos es que se respetara a México, se respetaran los acuerdos que existen para la cooperación en esta materia, que no se respetaron. ¿Por qué lo hicieron? Eso es otro asunto. ¿Quién lo hizo? Si existen pruebas o no, eso le va a corresponder a la fiscalía resolverlo", aseveró durante la ronda de preguntas y respuestas.