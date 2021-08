Carta compromiso del regreso a clases no será obligatoria: AMLO

Ante la polémica generada por la carta compromiso de corresponsabilidad que haría firmar la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) a los padres de familia para que sus hijos retornen a clases presenciales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no será obligatoria.

Comentó que su gobierno todavía se enfrenta a una "concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal".

El Mandatario reconoció que no fue su "idea", y que de haber sido consultado no habría autorizado esta carta responsiva.

"¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no. Somos libres, prohibido prohibir, pero todavía tenemos que ir limpiando en el gobierno de estas concepciones burocráticas autoritarias, y desde luego terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencias, de demoras", aseguró.