Caravana proveniente de Honduras ya no seguirá hacia EU

Hoy por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la caravana de migrantes procedentes de Honduras ya no seguirán su camino hacia Estados Unidos, pues se les convenció de que no hay condiciones sanitarias por la pandemia de Covid-19 que se vive, por lo que regresaran a su país.

Indicó que esto se logró gracias al poder de convencimiento de los gobiernos de Honduras y Guatemala, sobre todo, por las advertencias de que esta caravana traía de fondo intereses políticos, sobre todo por la cercanía de las elecciones en Estados Unidos.

Comentó que el canciller Marcelo Ebrard fue el que mantuvo comunicación con los gobiernos de Honduras y Guatemala.

"No podemos asegurar que fue por eso que se organizó la caravana. Sí nos generó extrañeza el que en vísperas de las elecciones se iniciara esta caravana (...) Afortunadamente no se continúa con la caravana que viene de Honduras porque tanto el gobierno de Honduras como el de Guatemala ayudaron a convencer a los integrantes de esta caravana de que no hay condiciones sanitarias y que había que actuar de manera distinta", mencionó.

Indicó que las caravanas obviamente surgen de la necesidad que hay de trabajo, pero cada gobierno está haciendo lo pertinente para darle opciones a su gente y, que la migración sólo sea vista como opcional.

"Nadie se sale de su pueblo por gusto, lo hace por necesidad; entonces, también estamos conscientes de eso y se están atendiendo las cosas", indicó.

López Obrador dijo que, aunque la mayoría de los integrantes de esta caravana ha regresado a su país, Honduras, el Gobierno Federal aplica un plan en la frontera sur y seguirá de cerca esta situación.