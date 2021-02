Captan a AMLO en patio de Palacio Nacional tras contraer Covid

Hace unos minutos el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue captado en el patio de Palacio Nacional, luego de estar confinado desde el pasado 24 de enero tras haber dado positivo a Covid-19.

En la imagen se observa al Mandatario, con su abrigo negro y portado un cubrebocas, paseando por el Jardín Botánico, muy cercano a la salida que da a la calle de Moneda, del Centro Histórico de la Ciudad de México.

López Obrador es acompañado por integrantes de la Ayudantía, entre ellos Octavio Almada.

Esta es la segunda aparición del jefe del Ejecutivo Federal tras su asilamiento por razones de salud; la primera fue el viernes 29 de enero, a través de un video, con el que buscó acallar rumores y malos entendidos.

En este video que se difundió en la plataforma de YouTube, dijo:

"Ahora me presentó con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicale, así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días, no he estado así, he portado otra ropa".

En este material audio visual, López Obrador señaló que había estado muy pendiente de todos los asuntos públicos, y muy pendiente en particular de la pandemia y agradeció las muestras de cariño, incluso, de sus adversarios políticos.