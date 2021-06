Cannabis representaría ganancias por hasta 10 mil millones de dólares: Anicann

Destacó que si no se modifica el código penal en este aspecto, el mercado no podrá recaudar impuestos y no se podrán llevar a cabo negocios, por lo que todo quedará inmerso en una mancha legal gris y los únicos que se verían perjudicados serían los ciudadanos.

De acuerdo con cifras del presidente de la Anicann, en México hay un mercado consumidor de más de 120 millones de personas, quienes no sólo se verían favorecidos con los productos que resultan benéficos para la salud, también sobre el empleo lúdico de esta planta.

