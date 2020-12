Cancelará AMLO gira por Chiapas para atender Covid-19 en Cdmx

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, informó que para atender la crisis por Covid-19 en la Ciudad de México cancelará su gira por el estado de Chiapas programada para este 31 de diciembre, con la cual daría por concluido este 2020 y, celebrará el Año Nuevo en la ciudad capital.

"Tomé la decisión de que no voy a salir en fin de año, nos vamos a quedar aquí, ya no vamos a salir porque estamos ampliando el número de camas y equipando hospitales en la Ciudad de México para atender enfermos, tenemos disponibilidad, pero no queremos confiarnos".

