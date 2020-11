Canallescas, acusaciones entre priístas: AMLO

“Es un espectáculo desagradable y hasta canallesco, es una acusación unos contra otros, se está cumpliendo aquello de que cuando se reparte mal el botín, hay motín”, así respondió el Presidente Andrés Manuel López Obrador al cuestionamiento sobre el ofrecimiento de pruebas de parte del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que testifican el financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto.

Comparó el caso Odebrecht con el de la Estafa Maestra, donde los señalados por casos de corrupción se da “entre personas del mismo partido, de la misma banda”.

“El caso de Duarte, gobernador de Veracruz, acusando a sus mismos compañeros de partido, sí, compañeros de partido”.

A pesar de que no se ha dado “justicia pronta y expedita” en el caso de Odebrecht, refrendó una vez más su confianza en el Fiscal Alejandro Gertz Manero y se apegó al dicho “la justicia tarda, pero llega”.

“Tenemos que actuar con responsabilidad y tener confianza en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Yo aquí aprovecho para decir que le tengo confianza al fiscal. Sin embargo, se están tardando en la elaboración de toda la averiguación, de toda la indagatoria, de la presentación de los recursos ante los jueces, ya ha pasado tiempo”, expresó durante la ronda de preguntas y respuestas.

López Obrador dijo esperar no se realicen juicios sumarios, se inventen delitos o se dé pie a venganzas, pues lo que se busca es llegar a la verdad y a la justicia.

El Presidente también se pronunció respecto a las 15 maletas de dinero Odebrecht entregó para que se pagaran sobornos a los legisladores federales de parte de la empresa Odebrecht en México para aprobar la Reforma Energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y, dijo que ese dinero sí fue entregado y esa denuncia “en cualquier parte del mundo produciría un escándalo”.

“Eso es gravísimo. Siempre imaginábamos que así funcionaba el Congreso, el Congreso de los moches, de los sobornos. Repartir dinero para comprar los votos y aprobar de esa manera la Reforma Energética es gravísimo, utilizar dinero para eso. Esa denuncia en cualquier parte del mundo produciría un escándalo”.

Sobre el criterio de oportunidad, el jefe del Ejecutivo consideró que es un buen método, ya que a través de él se puede obtener más información, conocer la relación de complicidades y de componendas en las altas esferas del poder; pero no se debe abusar de esa figura.

“Entonces, que haya justicia, no persecución, no venganzas, pero que se siga avanzando en este sentido, que se aclare todo. Y que también no se abuse del mecanismo de testigos protegidos. No es que: ‘A ver, yo declaro, ya hablé y quedo libre, limpio’, como si me hubiese yo bañado con jabón del maestro… No es jabón, ¿qué es el Maestro Limpio?”.