Cámara de Diputados pide a Ssa ordenar obligatoriedad de cubrebocas

Como una medida precautoria y ante el incremento de contagios por coronavirus, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, solicitó a la Secretaría de Salud instruya el uso obligatorio de cubrebocas a toda la población que salga a la calle.

La legisladora, quien difundió una fotografía donde aparece con un cubrebocas en el que escribió "póntelo", resaltó que especialistas han recomendado el uso de ese tipo de artículos de protección e incluso usar pañuelos o recubrimientos hechos en casa, como ya se hace en países como Estados Unidos, España, Austria, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa.

El uso del cubrebocas puede ayudar a evitar contagios porque las personas asintomáticas y presintomáticas también pueden transmitir el virus del #COVID19mx.

El uso del cubrebocas puede ayudar a evitar contagios porque las personas asintomáticas y presintomáticas también pueden transmitir el virus del COVID19. Si sales a la calle, usa tapabocas.

Dijo que si bien en el país las cifras oficiales de 2 mil 439 personas contagiadas y 125 fallecidas están por debajo de las reportadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los países con mayor número de contagios y fallecimientos, es inminente la llegada a la tercera fase de la pandemia, donde se espera una saturación del sistema de salud en México.

Por ello consideró que el uso de tapabocas ayudaría a contener la propagación del virus, así como a enfrentar la tercera fase de la pandemia con un menor número de contagios y decesos.

Esto porque, refirió muchas personas en el país salen por necesidad de sus hogares, utilizan el transporte colectivo y acuden a lugares públicos de gran concurrencia, la mayoría sin utilizar ninguna cobertura para nariz y boca.

Citó la recomendación de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, a partir de una disposición de la Casa Blanca, sobre el uso generalizado de revestimientos faciales o mascarillas, a partir de la confirmación de que una parte considerable de personas contagiadas no presenta síntomas y que quienes sí los desarrollan pueden transmitir el virus a otros antes de mostrar síntomas.