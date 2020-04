Caída del PIB no fue mayor a la que pronosticaban: AMLO

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diera a conocer que el PIB de México cayó 1.6 por ciento en relación al último trimestre de 2019, en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que "afortunadamente la caída de la economía no fue mayor.





"Algunos pronosticaron que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así, 1.6 con relación al trimestre anterior, es decir, octubre, noviembre, diciembre del año pasado (...) Afortunadamente fue menos de lo que pronosticaban nuestros adversarios", aseveró.





El primer mandatario comentó que, si bien el siguiente trimestre será más difícil, debido a la pandemia por COVID-19, aseguró que cuenta con una estrategia para reactivar la economía.





"(...) ya les había hablado de la recaudación en los cuatro meses de este año, hasta abril, un cuatrimestre, estamos arriba en recaudación en términos reales. Entonces no es cantar victoria porque viene lo más difícil, el trimestre mayo- junio- julio también si se prolonga agosto- septiembre- octubre, pero tenemos una estrategia, ya decidimos no recurrir a deuda, decidimos no aumentar impuestos, decidimos no aumentar el precio de las gasolinas y decidimos fortalecer la política de austeridad republicana", señaló.





Subrayó que el dato bueno es que se está arriba en cuando a la recaudación fiscal en términos reales durante estos cuatro primeros meses del año, en comparación con el año pasado.





De manera gráfica mostró de cómo se dieron las caídas trimestrales en las crisis económicas durante los sexenios de Ernesto Zedillo (1995) y Felipe Calderón (2009), las cuales fueron de -5.7% y -5.1%, respectivamente.





De acuerdo a las estimaciones del Inegi, dadas a conocer este jueves, durante el primer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un descenso real de 1.6 por ciento respecto al último trimestre del año anterior, con lo que acumula cinco caídas a tasa trimestral.