Cada día que paso en Santa Martha yo me estoy muriendo: Rosario Robles

Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, aseguró estar muriendo cada día que pasa en prisión.

"Por la afectación económica, familiar y de salud, porque cada día que paso en Santa Martha yo me estoy muriendo, quería abreviar este proceso, pedir el mismo trato que se le ha dado a otros; no pido un privilegio; todo el tiempo he hablado de cancha pareja y no la he tenido, y eso es lo que quiero que quede muy claro.

"Sí quiero dejar muy claro este trato desigual, profundamente discriminatorio, la única mujer que está en la cárcel; este sí es el pacto que no han podido romper; no pueden romper el pacto patriarcal porque forman parte de este pacto y me da pena que mujeres puedan ser expresión de esa política patriarcal, de esta discriminación, porque soy la única, hoy por hoy, un año y medio después, que está en la cárcel, señor juez; soy la única que ha tenido que padecer toda esta situación.

"Entonces, sí quiero, perdóneme lo efusivo, pero cada día que se vive allí, yo, de veras, he llegado a la conclusión que si allí estuvieran los ministerios públicos una semana, no más, absolutamente, su manera de tratar a todo mundo sería totalmente diferente", aseguró Robles a Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en audiencia celebrada el pasado viernes, en la que reprochó el trato discriminatorio que ha recibido de la Fiscalía General de la República (FGR) a la hora de gestionar un beneficio para concluir su proceso.

Ello, en clara alusión a Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y a Emilio Zebadúa, quien fungiera como su oficial mayor en la secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con quienes la dependencia federal ha sido benevolente al negociar un criterio de oportunidad y todo tipo de facilidades para que no pisen la cárcel.

https://impacto.mx/nacional/cada-dia-que-paso-en-santa-martha-yo-me-estoy-muriendo-robles/