Busca AMLO grupo de empresarios compre el avión presidencial

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, reconoció que al Gobierno Federal que le ha costado vender el avión presidencial, porque nadie "quiere andar de presumido".

Señaló que está buscando convencer a un grupo de empresarios para que adquieran el TP-01, "pero me cuesta trabajo porque nadie quiere, como se dice coloquialmente, tirar aceite".

Esta mañana el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador una vez más dijo que la venta de la aeronave es complicada, aunque en julio pasado anunció que el Gobierno Federal tenía dos ofertas por la aeronave presidencial denominada "José María Morelos y Pavón".

En esa ocasión, el director de Banobras dijo que las propuestas iban en el sentido de 120 millones de dólares, cantidad que se dividiría en dos: una, en especie, se pagaría con insumos y equipos médicos, y otra en efectivo, y la otra cien por ciento efectivo. No obstante, hasta la fecha no existe ningún antecedente sobre algún anticipo u oferta de compra.

El 15 de septiembre de 2020, la Lotería Nacional realizó la rifa por el valor total de la aeronave, en la estuvieron en juego 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, libres de impuestos; los ganadores en su mayoría fueron empresarios que, a su vez, donaron el premio a escuela de zonas marginadas de diversas entidades del país.

De acuerdo al reporte presentado por el entonces director de la Lotenal, Ernesto Prieto, generó una recaudación de mil 823 millones 676 mil 500 pesos por la venta de los 'cachitos' y el pago de premios sumó la cantidad de mil 272 millones 727 mil 260 pesos.

El Mandatario señaló que, aunque no se ha vendido la aeronave, encabeza un gobierno de cambio.

"No está de más subrayarlo, porque todavía hay quienes dicen: ´¿Y en dónde está el cambio?, no se ve´. No se veía antes. ¿Se acuerdan cuando engañaron que iba a haber cambio y todo siguió igual?, porque siguieron usando los aviones, los helicópteros. Bueno, en estos gobiernos del cambio fue cuando se compró el avión presidencial; pero ahora no, ahora es distinto".

Y hablando de aviones, López Obrador adelantó que mañana en el marco de la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana se inaugurará la primera etapa de una base aérea en el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles", en donde van a aterrizar aviones comerciales y de la Fuerza Aérea.

"Mañana van a aterrizar ya en las nuevas pistas aviones, tanto de la Fuerza Aérea como aviones de las líneas comerciales, ya van a bajar en las nuevas pistas del aeropuerto Felipe Ángeles".

