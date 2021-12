'Buenas noticias' en reducción de homicidios dolosos anuncia AMLO

"Ayer 53, este es uno de los días más bajos en homicidios, pero vamos a informar el lunes, como se hace cada mes".

El primer mandatario reconoció que los homicidios es el delito que "más dolores de cabeza" ha dado al Gobierno Federal, ya que ha bajado "muy poco".

Señaló que en lo que va de su sexenio, los homicidios dolosos solo han tenido una reducción del 0.7 por ciento, aun así es un avance significativo.

"Acabo de informar el día 1º que apenas logramos una reducción en tres años del 0.7, pero afortunadamente ya tenemos una tendencia a la baja, que me da mucho gusto".

Explicó que gracias al esfuerzo conjunto entre Federación y gobiernos estatales también se ha podido reducir la incidencia en delitos como secuestros, robo de vehículos, robo en general, robo a casa habitación.

López Obrador señaló que las reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad le han permitido estar informado sobre lo que pasa en esa materia; algo que no sucedía en los sexenios pasados.

"Esto es diario, esto antes no se hacía, hay que recordar que antes no se reunían todos los días, a veces ni se reunían y no se llevaban de las mismas dependencias, cada quien hacía lo que consideraba y ahora se trabaja de manera conjunta".

En lo que se refiere a las acciones de seguridad que implementará el Gobierno Federal en estas fechas decembrinas, el titular del Ejecutivo dijo que algo prioritario será proteger a los paisanos migrantes que visitarán el país, a través del Programa Héroes Paisanos a cargo del Instituto Nacional de Migración y así "pasemos el fin de año con paz y con felicidad todos los mexicanos".