Buena decisión que director del CIIT no aspire gubernatura de Quintana Roo: AMLO

Desde la décima Brigada de Policía Militar, ubicada en Cancún, Quintana Roo, el mandatario federal no quiso ahondar en el tema, y se limitó a comentar que Marín Rebolledo cuenta con toda su confianza, incluso, dijo quererlo como a un hermano.

"Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho a Rafael Marín, es como mi hermano, lo quiero, lo respeto porque él es precursor de este movimiento, comenzamos juntos a luchar en Tabasco (...) Lo queremos mucho, es una gente trabajadora, es una gente honesta".

El mandatario federal señaló que "hay más mujeres y hombres con convicciones" que pueden contender por la gubernatura de Quintana Roo.

Candidatos de Morena en 2022 seleccionados por encuesta ciudadana

Aunque al principio se mostró renuente al hablar sobre las próximas elecciones en las que estarán en juego 6 gubernaturas, López Obrador señaló que el mejor método para que los partidos elijan a sus candidatos son las encuestas, ya que de esta forma se recogerá el sentir de los ciudadanos de quienes quieren que los representen y los candidatos contarán con un respaldo por consenso.

"En Morena en los estatutos se contempla como posibilidad para elegir candidatos el que se apliquen encuestas, y mi opinión es de que esos es un buen método, porque es como una consulta, se le pregunta a la gente y el pueblo es sabio", comentó.

Además, recomendó a los futuros aspirantes a no hacer uso de la guerra sucia, ya que con ello subestiman al pueblo.

"La guerra sucia no es buena, y esto es para todo, no solo para los aspirantes aquí, en Quintana Roo, no lo hagan, no subestimen al pueblo, ellos son sabios y conocen a fondo todo. Utilicen otras estrategias, ya no estamos en los tiempos de antes, respeten al pueblo", resaltó.

En lo referente a quien busque sucederlo en la silla presidencial, dijo que apoyará a quien gane encuesta de Morena en 2024, no importando "sea hombre o mujer".

"Yo voy a estar con el que gane la encuesta, y de una vez lo voy a decir para no estarlo repitiendo porque no me gusta meterme en esos asunto: cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, a ese voy a apoyar"

Aunque López Obrador dejó en claro que su apoyo será moral, más no económico, tal como lo ha venido haciendo.

"Claro, solo con mi voto, porque no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Pero, como ciudadano, si me dicen ¿A quién va a apoyar de su movimiento? Pues a quien gane la encuesta", aseveró.