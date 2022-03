Blindan inmuebles en CDMX previo a megamarcha #UnDíaSinNosotras

Cabe recordar, que hace un año también fueron colocaron vallas, de color azul oscuro, de dos metros altura en todo el frente de Palacio Nacional, el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que era una medida "para proteger y evitar provocaciones", más no por miedo; lo que generó fuertes críticas de parte de activistas y colectivos de mujeres.

"Imagínense si no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso, que no se confunda, no es miedo, todos los seres humanos tenemos miedo pero es distinto el miedo a la cobardía, no es por eso que se están poniendo, es para que no haya provocación", expresó durante su gira del 6 de marzo de 2021 por Maxcanú, Yucatán.

En respuesta, decenas de mujeres utilizaron las vallas metálicas como mural para escribir los nombres, en color blanco, de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio o que aún siguen desaparecidas, y muchas otras llevaron flores con homenaje a cada una de ellas.

Además, la noche del 7 de marzo, fueron proyectadas en la fachada de Palacio Nacional las frases: S.O.S nos están matando, México feminicida, Aborto legal y Un violador no será gobernador, en alusión al entonces candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedo, acusado de violación.

