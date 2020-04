Bernie Sanders abandona carrera demócrata rumbo a la presidencia

El anuncio lo dio a través de un mensaje en Twitter en el que aseguró que "a pesar de que la campaña termina, la lucha por la justicia continúa".





Luego de una serie de derrotas frente al ex vicepresidente Joe Biden, el senador demócrata Bernie Sanders se retirará este miércoles de la carrera para representar a su partido en las próximas elecciones presidenciales programadas para el mes de noviembre de este año.

El anuncio lo dio a través de un mensaje en Twitter en el que aseguró que "a pesar de que la campaña termina, la lucha por la justicia continúa".

Minutos después, el senador explicó los motivos de su renuncia a través de un video en directo que se transmitió a través de sus redes sociales. Agradeció a quienes lo apoyaron a crear una campaña política sin precedentes que sin duda tendrá un profundo impacto en la transformación del país.

"Desearía poder darles mejores noticias, pero creo que saben la verdad, y es que ahora estamos unos 300 delegados detrás del vicepresidente Biden, y el camino hacia la victoria es prácticamente imposible", dijo Sanders en la transmisión.

"Entonces, mientras estamos ganando la batalla ideológica y mientras ganamos el apoyo de tantos jóvenes y trabajadores en todo el país, he concluido que esta batalla por la nominación demócrata no tendrá éxito. Y hoy estoy anunciando el suspensión de mi campaña ".

El senador de 78 agregó que está consciente de que "algunos en nuestro movimiento que no estén de acuerdo con esta decisión, que quieran que peleemos hasta la última votación en la convención demócrata. Entiendo esa posición".

Sin embargo, dijo que al ver la crisis que se apodera del país "exacerbada por un presidente que no quiere o no puede proporcionar ningún tipo de liderazgo creíble, y el trabajo que debe hacerse para proteger a las personas en esta hora tan desesperada, no puedo en buena conciencia continuar organizar una campaña que no pueda ganar y que interfiera con el importante trabajo que se requiere de todos nosotros en esta hora difícil ".

La decisión de Sanders se produce semanas después de que la pandemia de coronavirus volcara la carrera demócrata. El empeoramiento del brote retrasó los concursos primarios y la convención de nominación del partido y detuvo todas las campañas en persona, obligando a los dos candidatos a celebrar eventos virtuales desde sus respectivos hogares.

La salida de Sanders muestra un camino claro a que sea Biden quien enfrente al actual presidente Donald Trump en su intento por reelegirse en los próximos comicios.

Durante meses, Sanders había prometido ser quien quitaría a Trump de la presidencia y a pesar de que en la primera etapa de las primarias comenzó como el claro favorito, fue eclipsado durante las elecciones en los últimos estado por Biden.

Además, dentro del partido, Sanders nunca logró ganar el apoyo de todos pues lo calificaban como un político atípico que inspirado en su base socialista, prefería mostrarse como un senador independiente en lugar de un miembro establecido del partido demócrata.

Consciente de la necesidad de mostrar unidad frente a los republicanos, Sanders había dicho ya que en caso de ser Biden el candidato elegido, lo apoyaría.