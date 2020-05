BBVA le debe $10.000 millones al SAT y busca negociar de urgencia con López Obrador

BBVA México, la mayor entidad financiera del país, es uno de los quince grandes contribuyentes que acumula deudas millonarias con el SAT, una denuncia que el presidente Andrés Manuel López Obrador viene repitiendo desde hace semanas sin revelar la identidad de los deudores.

Según han confirmado a LPO dos fuentes conocedoras de la lista de grandes morosos que no tienen autorización oficial para hacer declaraciones, BBVA es la compañía que debe alrededor de 10.000 millones de pesos de los cuales "1.500 se pueden considerar fraude fiscal", a la que hizo referencia López Obrador en la conferencia de prensa mañanera del pasado lunes. Según el presidente hay una quincena de grandes compañías que deben 50.000 millones de pesos en total.

AMLO anunció que se presentó una querella por ese presunto fraude fiscal "porque no soy un encubridor", aunque insistió en que no puede revelar el nombre ni de esta ni del resto de grandes deudoras, porque estaría violando el secreto fiscal y además provocaría un grave daño reputacional y pérdidas en bolsa. No obstante, dio alguna pista sobre el origen cuando señaló que "están pensando que México es tierra de conquista, porque se lo permitieron. Eso ya se terminó".

Los responsables del BBVA en México están intentando conseguir una reducción de la deuda por varias vías, aunque ninguna ha resultado exitosa. Primero utilizaron el argumento de que la mayoría del monto se acumuló en la anterior razón social: Bancomer, antes de la fusión con la entidad española en el año 2000. No es un motivo de peso porque tras la adquisición estaban obligados a responder de las deudas y además el SAT está demostrando que gran parte de las obligaciones con Hacienda se generaron en la etapa posterior.

Por otro lado, BBVA ha llevado una propuesta a Palacio Nacional en la que se ofrece a extender la bancarización del país llevando sucursales a zonas remotas a cambio de que López Obrador les perdona una parte. Este plan también está fracasado por una suerte de vendetta de la 4T. Cuando López Obrador pidió ayuda a los entidades financieras para reducir las comisiones a las remesas que llegan a México desde Estados Unidos, BBVA no quiso participar y ahora le han devuelto el desplante. AMLO considera que no necesita a BBVA para este cometido y puede cubrir la bancarización a través del Banco del Bienestar y CFE Telecomunicaciones, según las fuentes consultadas.

En este contexto se entiende también la presencia en la mañanera de este jueves del director general de la filial del banco en México, Eduardo Osuna. El motivo oficial fue presentar un proyecto de donaciones de material médico para combatir la crisis del Covid-19, pero parece evidente que pocos días después de un señalamiento tan certero, aunque fuese velado, al banco le urge reconducir la relación con el gobierno, que ha sido difícil desde el inicio del sexenio como ha venido informado este medio.

Con información de

La Política Online