Bajan feminicidios 2.4% durante primer trimestre del año

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que en el primer trimestre de 2021 se logró contener la incidencia del feminicidio, la cual bajó en un 2.4 por ciento. Aunque reconoció que continúa el reto para disminuir delitos en materia de violencia familiar, trata de personas y violación.

Respecto a los casos de homicidios dolosos en el país, se registró una disminución de 4.6 por ciento en el primer trimestre de 2021, respecto al mismo periodo del 2021, y se concretan en entidades, como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua son las seis entidades federativas que concentran el 50.7 por ciento de la incidencia de este delito.

Detalló que en 15 municipios se concentra el 26.4 por ciento del homicidio doloso del país, de los cuales en 10 de ellos se ha logrado que este delito se reduzca en un 18 por ciento, mientras que en los 5 restantes se dio un incremento de 19 por ciento, dichos municipios son: León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua.

Rodríguez Velázquez dio a conocer que, a través del trabajo coordinador con la Unidad de Inteligencia Financiera, se ha impactado a la estructura del crimen organizado y del crimen de cuello blanco mediante el bloqueo de 36 mil 148 cuentas con 13 mil 31 millones de pesos.

Dijo que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), encuesta del INEGI, sobre la percepción positiva de seguridad en la ciudadanía y la confianza entre las corporaciones policiacas llegó a un máximo histórico.

"La Secretaría de Marina tenía 82 por ciento en 2016 y en 2021 alcanza el 87.5 por ciento de confianza de la población, y la Secretaría de la Defensa Nacional pasó de 79.5 en 2016 a 84.9 por ciento en 2021, en tanto que la Guardia Nacional, recién creada, al inicio de su creación en 2019 tenía 70.9 por ciento y ahora tiene la confianza de 75.1 por ciento de los encuestados", explicó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no puede haber crecimiento económico, bienestar material o progreso, si no hay paz en el país.

"Porque no puede haber desarrollo, no puede haber crecimiento económico, bienestar material, progreso, si no hay paz en nuestro país, si no tenemos garantizada la seguridad pública, el que no haya violencia, el que no haya confrontaciones", aseveró.

Dijo estar satisfecho con el desempeño de Rosa Icela Rodríguez como secretaría de Seguridad y como coordinadora del Gabinete de Seguridad.

"Han transcurrido algunos meses desde que ella está como responsable de la Secretaría de Seguridad Pública y ha tenido un desempeño ejemplar, estamos todos muy contentos con el trabajo de Rosa Icela", recalcó.