Aunque se burlen adversarios seguirán los 'abrazos no balazos': AMLO

"No estoy de acuerdo con la vía violenta, soy pacifista; aunque se burlen porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo abrazos, no balazos. Nosotros tenemos la obligación como Estado de proteger la vida de todos (...) No queremos que nadie pierda la vida, y aquí incluyo a todos, no quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas, no quiero que pierda la vida nadie.", afirmó.

Por eso, el Mandatario hizo un llamado a la población de Aguililla en Michoacán, a no "engancharse" y evitar enfrentarse con los grupos del crimen organizado, pues será con el diálogo como se irá pacificando esa región del país.

PUBLICIDAD

"Haciendo un llamado a la población de Aguililla y de toda esa región de Michoacán, a la gente, a los campesinos, a los productores, a los comerciantes, a religiosos, a todos, a que se ayude a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño, no a la violencia, sí a la paz, al diálogo", exhortó.

En su calidad de Presidente de la República pidió a esa población michoacana a no dejarse manipular por los grupos delictivos, quienes ofrecen ayuda, a través del regalo de despensas, sólo para utilizarlos y ponerlos en contra de instituciones que buscan salvaguardar su seguridad, como el Ejército Mexicano.

Señaló que, a pesar de que se abrió una mesa de diálogo con la población organizada, que no armada, para exhortarlos a dejar la seguridad en manos del Gobierno Federal, el Ejército y la Guardia Nacional seguirán protegiendo a la población.

PUBLICIDAD

"Ya se abrió una mesa de diálogo, pero con mucha claridad les digo: no puede dejarse sin protección a la población, tiene que segur el Ejército y la Guardia Nacional, porque si no se convierte en terreno de nadie de quien se impone con la violencia y somete, y eso no se va a permitir. El Estado tiene como función básica garantizar la paz y la tranquilidad", apuntó.

López Obrador enfatizó que estos actos de violencia buscan que el Gobierno Federal caiga en la trampa de la provocación y responda con violencia; sin embargo:

PUBLICIDAD

"No, yo no soy Peña, ni soy Felipe Calderón, no soy partidario del ´mátalos en caliente´, no soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas, no soy partidario de asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades, somos distintos", aseveró.

Por eso, agregó, el Ejército Mexicano evitará a toda costa responder con violencia así como la confrontación con los pobladores.

PUBLICIDAD

Fue cuestionado sobre cuándo visitaría Aguililla, a lo que respondió:

"Voy a ver cuándo puedo ir. Y también, no voy porque no quiero hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y a nuestros adversarios. ¿Se imaginan? Si voy a estar en eso, híjole, el Reforma y El Universal, y las televisoras y todos hablando nada más de eso",

PUBLICIDAD

Enfático el titular del Ejecutivo dijo que, aunque no ha visitado esa parte de la tierra michoacana, está pendiente de lo que acontece y toma decisiones.

"Estoy pendiente, estoy atento, estamos actuando, pero pues no me estoy chupando el dedo. Por algo soy el presidente de más edad en la historia de México, hasta lo dicen mis adversarios y hasta les concedo razón, que ya estoy chocheando".