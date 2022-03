Aún sin reporte por daños graves ni victimas tras sismo en Veracruz: AMLO

Tras haber interrumpido La Mañanera , por el sismo de 6.2 registrado en Isla, Veracruz , el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta el momento no hay reporte de daños materiales graves ni de víctimas, "sin novedad".

López Obrador indicó que hay reportes que indican que el epicentro fue en Tuxtepec, Oaxaca, motivo por el cual también conversó con Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.

"Afortunadamente no se están reportando por el momento no hay daños graves por el sismo (...) El epicentro se registra en Isla, Veracruz, se sintió en Oaxaca, sobre todo, en Tuxtepec. Hay quienes sostienen que el epicentro se da en Tuxtepec, todavía no hay mucha información".

