Aumentan contagios por sub variante Ómicron BA.2 en EU ¿Afectará a México?

"En Estados Unidos se empieza a incrementar la sub variante Ómicron BA.2", señaló el epidemiólogo Alejandro Macías en sus redes sociales. "Es la principal responsable de los repuntes en Europa y el brote en China". El zar de la influenza estimó que la sub variante ómicron BA.2 "es probable que entre también a México y cause algunos repuntes"; aunque precisó, "no se esperaría una situación catastrófica". En un mensaje anterior, publicado en su cuenta oficial de Twitter, Macías recordó que "la variante Ómicron es menos virulenta que las anteriores"; sin embargo, "eso no significa que el virus ´evolucionó´ a hacerse menos patógeno, sino a transmitirse más y escapar a la inmunidad. La virulencia es un accidente de la evolución, y puede ser mayor o menor". ¿Qué es la sub variante ómicron BA.2?

Según algunos estudios, podría ser más contagiosa que la original, ha sido detectada en 57 países, según datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado mes de enero.