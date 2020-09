Asesinan a Rosalía Yazmín, joven universitaria en Sonora

Con al menos nueve disparos con arma de fuego, Rosalía Yazmín, joven que estudiaba la carrera de Administración en el Instituto Tecnológico de Sonora, fue asesinada afuera de su domicilio en Empalme, Sonora.

En el informe policíaco, se informó que mientras la universitaria de 24 años instalaba su puesto de tacos en la Colonia Bahía del Sol, dos sujetos le dispararon en el tórax, espalda y cabeza y huyeron.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer que su muerte se investigará como feminicidio.

Cabe señalar que el pasado 16 de agosto, la joven difundió en redes sociales que un sujeto la golpeó y le robó sus pertenencias en el Bulevar 16 de Septiembre.

´Fui violentada mientras hacía caminata en el Bulevar 16 de Septiembre, en Empalme. Su motivo fue robarme el celular, pero desconozco la razón porque me levantó y me llevó a las vías del tren, donde me golpeó, me pateó y me asfixió´, se leyó en la publicación de Facebook.