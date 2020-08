Aseguran bienes a Lozoya con valor calculado en 200 mdd

Las incautaciones son equiparables al daño provocado por la compra de la planta de Agronitrogenados, señaló Alejandro Gertz Manero

La Fiscalía General de la República (FGR) ha asegurado bienes a Emilio Lozoya, tanto en México como en Europa, que son equiparables al daño provocado por la compra de la planta de Agronitrogenados, calculado en 200 millones de dólares.

El fiscal Alejandro Gertz Manero participó en un conversatorio sobre el caso Lozoya, dentro del "Seminario sobre violencia y paz" que coordina el académico Sergio Aguayo en El Colegio de México, y ahí dijo que una de las funciones fundamentales que se tiene en materia de justicia es la reparación del daño.

"En este caso el daño está establecido con toda precisión, los peritajes, las denuncias, los elementos de prueba para establecer el daño patrimonial que sufrió el Estado Mexicano en una compra que no debía haber hecho están establecidos con absoluta precisión, no hay duda alguna.

"En este procedimiento, cada uno de los que hayan cometido alguna parte del delito tendrán necesariamente que asumir- porque así lo señala la ley- la parte de reparación del daño que vaya a ser necesaria, tanto es así que a este señor se le han asegurado todos los bienes a los que hemos tenido acceso y se le siguen asegurando bienes, en Europa y en todos lados a los que están vinculados con él, porque si no hay reparación del daño no hay justicia", dijo el Fiscal, al arrancar la sesión de preguntas.

Más adelante, tras nuevos planteamientos de los participantes sobre la importante de la reparación del daño, destacó que no hay criterios de oportunidad si no hay reparación del daño.

"El daño que este individuo le causó al Estado Mexicano está absolutamente especificado, periciado, y sabemos de qué tamaño es, y tenemos bienes que acreditan si no todo, una buena parte de lo que debe, entonces tampoco tengo ninguna preocupación con eso", sostuvo.

A decir del fiscal, Lozoya podría renunciar a los bienes que adquirió con recursos que son producto de un delito, como son su casa de Lomas de Bezares, y la adquirida a nombre de su esposa en Ixtapa.

Cuestionado si el exdirector de Pemex ya había renunciado a litigar contra los aseguramientos de los bienes, respondió: "no tengo yo noticia de que haya hecho algún tipo de gestión y esa gestión la tendrá que hacer, porque si esos bienes no quedan a disposición de la Federación, no cumple con la reparación del daño".

El fiscal explicó también la diferencia de trato que existe entre Lozoya y Rosario Robles, el cual responde a que el primero ha ofrecido colaborar para aclarar hechos de corrupción y la exfuncionaria en la gestión de Enrique Peña Nieto no.

"Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos", dijo.

"En el otro caso no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país ¡por favor! ¡por favor! Es decir, la jerarquía de los daños merecería la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra".

El fiscal mencionó que, además del daño por miles de millones de pesos al erario, la Estafa Maestra es un caso donde se presenta en forma reiterada el uso de instituciones de educación superior.

Indicó que la FGR integra 27 investigaciones contra decenas de ex servidores públicos y señaló que incluso algunos de los involucrados ya han huido.

Cuestionado sobre el trato especial que le ha dado la FGR a Lozoya, desde su llegada a México, el Fiscal respondió que no le han dado ningún beneficio que no contemple la ley.

Afirmó que está sujeto a proceso y que no existe la posibilidad de que huya del país, porque es monitoreado en tiempo real por un localizador GPS en el tobillo y además tiene el interés de continuar con la denuncia de hechos presentada ayer por actos de corrupción que involucran al expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.