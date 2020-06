Asegura AMLO que seguirá la ampliación de la T3 del AICM

Frente a los medios que le acompañan en esta gira por el sureste mexicano, Andrés Manuel lópez Obrador, Presidente de la República, rechazó que, por recortes presupuestales, la construcción de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esté abandonada.

"No, no es cierto. Sí se va a terminar la ampliación del aeropuerto actual de la Ciudad de México y se sigue construyendo (...) Y no sólo se está rehabilitando la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, sino se va también a resolver el problema de hundimientos porque tiene un problema de estructura. Toda esa zona es una zona de hundimientos, más donde iban a construir el aeropuerto de Texcoco, ahí pues es fango (...)". señaló.

Señaló que, como esta noticia, circulan muchas en las redes sociales circulan, haciendo referencia a aquella de que habría un impuesto por tener mascotas, y dijo "imagínense, ni que fuese yo Santa Anna (...) Hay otra noticia falsa en donde ando o se estacionan no sé cuántas Suburban, siete Suburban y resulta que era de una boda de un político las Suburban y me las cargan a mí. Y ya otras cosas".

En este sentido, resaltó que gracias a "las redes, que son benditas redes sociales porque de todas maneras ahí hay comunicación, hay debate, todas esas mentiras falsas ahí mismo se aclaran y ahora hay muchos comunicadores".