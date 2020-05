Asegura AMLO capacidad en panteones para despedir a fallecidos por COVID-19

"Voy a hablar de algo muy triste, lamentable, pero también decirles que hay capacidad para darle cristiana o humana sepultura o nuestro adiós o hasta pronto a quienes pierden la vida, porque también eso lo previmos", dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en comentario alusivo a trabajos periodísticos de medios nacionales e internacionales que hacen referencia al sobrecupo en crematorios y panteones por la pandemia de coronavirus.

Durante su conferencia matutina comentó que desde hace dos meses se instauró una comisión con el propósito de tener un registro diario de lo qué pasa en cementerios y crematorios.

"Decirles a los familiares de los enfermos, primero, que deseamos que se recuperen y que estamos buscando que esos trámites tan dolorosos sean en el menor tiempo posible, tenemos un promedio de tiempo definido y constantemente estamos atendiendo este asunto".

El Mandatario indicó que el haber prevenido y planeado diversos escenarios en esta contingencia sanitaria evitó que el Gobierno Federal se confiara.

"No confiarnos para poder estar tranquilos (...) Por eso cuando salen reportajes alarmistas, tenemos nuestra consciencia tranquila, que es lo mejor de todo; porque si no fuese así, no podríamos dormir, no podríamos descansar".