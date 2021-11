Arturo Herrera: ex Secretario de Hacienda ya no será Gobernador del Banco de México

"Nosotros no hacemos otra cosa sino aceptar; yo considero que el ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es un buen elemento, porque es un hombre conocedor de la materia y es un hombre que me parece tiene conocimiento para el cargo, pero es una decisión del Ejecutivo", manifestó.

En entrevista en el marco de la sesión ordinaria donde se elegirá al nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refirió que en julio pasado el titular del Ejecutivo federal envió la terna para elegir al nuevo gobernador del Banco de México (Banxico).

El senador Ricardo Monreal dijo que el retiro de la propuesta es una decisión de carácter "personal" del Ejecutivo federal.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión había recibido la propuesta desde el 13 de julio para designar a Arturo Herrera como Gobernador del Banxico a partir del 1 enero próximo.

Monreal explicó que el Senado debe esperar una nueva propuesta del Ejecutivo para procesar el nombramiento.