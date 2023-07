¿Premio o castigo? Arranca el medidor de luz de los vecinos por poner reggaetón

Los vecinos ruidosos son una maldición para muchas personas. Ladridos de perro, ruidos de aire acondicionado, televisiones a volúmenes altos, gritos y la música a tope impiden descansar o realizar cualquier tarea que requiera una mínima atención. Hay ocasiones en que la tolerancia ya no alcanza para soportar una más de estas situaciones, llegando a desquiciar a cualquiera, tal como lo muestra un video que ya se hizo viral.

Un sujeto se fue al extremo y arrancó el medidor de luz de su vecino, pues estaba harto de que pusiera música a todo volumen. En el clip de tan solo unos segundos se escucha "Y yo me le pego", una canción de Bellakath, Profeta Yao Yao y Smi-Lee a grandes decibeles. De repente se escucha decir al vecino con hartazgo "Alv la música" y de inmediato arranca el medidor de luz. En ese momento se deja de escuchar la melodía de la intérprete de "Una gatita".

El video que primeramente se subió a Tiktok, le está dando la vuelta a Twitter, donde hasta el momento cuenta con más de 650 mil reproducciones, casi 5 mil "me gusta" y comentarios divididos: "Duro con ellos", "Que agradable sujeto", "Si por las buenas tu vecino no entiende", "¡Esto lo quise hacer muchas veces pero no era así de fácil!", "Adoré", "Ojalá hayan salido los de la música y le hayan dado su merecido".

Si por las buenas tu vecino no entiende... pic.twitter.com/ggqhsMhQzF — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 20, 2023

¿Qué sanción podría implicar arrancar un medidor de luz?

Según el Artículo 254, del Código Penal, el hecho de arrancar o alterar equipo de energía eléctrica del servicio público, como los medidores de luz, es considerado como una acción ilegal que afecta a la nación, por lo cual hay una pena de tres a diez años de prisión y de 200 a mil días de multa. Ante ello, por más que la música no sea de nuestro agrado y tengamos ganas de silenciarla para siempre, no se puede llevar a cabo la acción, pues podría ser contraproducente. Cabe mencionar que esta sanción aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria.

¿Se puede proceder legalmente ante vecinos ruidosos?

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica capitalina,se tiene a disposición a la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) (aunque ésta última se encarga especialmente de los casos provocados por establecimientos comerciales). Para denunciar a los vecinos escandalosos, se puede acudir a un Juzgado Cívico.

Bien o mal, la empatía es un valor que debemos perseguir, tanto de unos con otros para otros y este video lo demuestra.