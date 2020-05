Aprueba Cofepris uso de tres pruebas serológicas para COVID-19

Tres pruebas serológicas para detectar la respuesta inmunológica al virus COVID-19 en las personas, fue aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Dichas pruebas, son aquellas que en vez de detectar al virus, como lo hacen las pruebas PCR, detectan la respuesta inmunológica al patógeno mediante la identificación de los anticuerpos.

Cabe señalar que, aunque la dependencia aprobó el uso de estas pruebas, recalcó que el presentar anticuerpos que protejan frente al virus, no elimina la posibilidad de reinfección.

En un comunicado, la Cofepris explicó: ´la presencia de anticuerpos sugiere que el sujeto ha sido expuesto al virus y ha desarrollado una respuesta inmune. Típicamente esto ocurre al menos dos semanas después de la exposición y expresión clínica de la enfermedad´.

Sin embargo, aseguró que esto no determina de manera categórica que ya no se tiene riesgo de contraer la enfermedad, pero el riesgo es menor que quien no tiene anticuerpos.