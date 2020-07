Aprobadas con sobornos 5 reformas estructurales: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que los sobornos estuvieron presentes en la aprobación de las cinco reformas estructurales.

En el marco de la presentación de su libro "La Infamia", el también coordinador de los senadores de Morena insistió en que el país está viviendo una sacudida y que lo acontecido la semana pasada es sólo la punta del iceberg de la corrupción institucionalizada que se arraigó en los gobiernos pasados.

"Me temo que el soborno y el cohecho no sólo se dio en la reforma energética, quizá era la más emblemática por el caso Emilio "L", pero me temo que hubo recursos en, ojalá y salga pronto, en la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma de telecomunicaciones, en todas hubo bonos, pagos indebidos y que eran tendientes a el voto a favor de ellas".

Más tarde, en conferencia de prensa, Monreal Ávila dijo que no puede lanzar acusaciones sino tiene pruebas de que legisladores como Ricardo Anaya, recibieron dinero para la aprobación de las reformas, aunque refirió que aún falta mucha tela por cortar. "No puedo lanzar acusaciones sino tengo pruebas, no tengo ningún elemento para condenarlo, ni soy juez penal para dictarle sentencia.

Esperar pruebas

Vamos a esperar, yo creo que las pruebas que se presenten son las que determinarán del grado de responsabilidad de cada uno de los señalados". Asimismo, Ricardo Monreal negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a utilizar políticamente y electoralmente el caso de Emilio "L".

"Conozco al presidente de la República desde hace 22 años, sufrió en carne propia la persecución política, el cerco mediático, la fabricación de acusaciones falsas y no creo que el presidente vaya a usar electoralmente este asunto de corrupción e impunidad, es, quizá, uno de sus propósitos políticos eso sí".

Finalmente, el congresista de Morena refirió que sostuvo que de comprobarse los sobornos fehacientemente, además de someter a proceso penal a los responsables, podría buscarse revertir la reforma energética.

Empañadas por corrupción

Reforma Energética

Reforma Laboral

Reforma Educativa

Reforma Fiscal

Reforma de Telecomunicaciones