Aportaciones de servidores públicos serán para enfrentar al COVID-19: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el llamado que hizo la Secretaría de Hacienda, a través de un oficio, a los servidores públicos para que realicen "aportaciones voluntarias" y cuál sería el destino de esos recursos, a lo que respondió que será utilizado para enfrentar la pandemia por coronavirus y la crisis económica.

"Acerca de la colaboración de los servidores públicos, este decreto que firme es para que todos aportemos por la pandemia y también por la crisis económica, que el que gana más que aporte más. El caso del presidente, su aportación será del 25% del sueldo, yo estoy ganando alrededor de 108 mil pesos mensuales", puntualizó.

El Mandatario explicó que el gobierno se han invertido alrededor de 25 mil millones de pesos para atender la pandemia del COVID-19 y en cuatro meses se contrataron más de 50 mil trabajadores de la salud y se han equipardo hospitales.

"Y lo más importante es que ningún enfermo de COVID-19 en México se ha quedado sin atención", indicó.

Trajo a colación que algunos servidores públicos, bajo amparos y procesos judiciales, siguen ganando más que el Presidente, por lo que en breve enviará una nueva iniciativa para disminuir el sueldo de esos altos funcionarios públicos.

"Eso todavía está en revisión, si hace falta voy a mandar una iniciativa nueva de reforma a la Constitución para que quede completamente claro, que no quede sujeto a malas interpretaciones y, que se reduzcan los salarios de los altos funcionarios públicos, porque era un abuso lo que existía, lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, había funcionarios que ganaban 700 mil pesos mensuales. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre", agregó.