Aplaza SCJN, indefinidamente, el fallo sobre la 'Ley Chayote'

Este miércoles (3), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó, por tiempo indefinido, su decisión sobre la Constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social de 2018, también conocida como "Ley Chayote", cuestionada por organizaciones sociales.

Reforma dio a conocer que el ministro Juan Luis González Alcántara retiró hoy un proyecto que negaba el amparo contra aspectos centrales de la ley, promovido por la organización Articulo 19, durante la sesión por videoconferencia de la Primera Sala de la Corte.

Fuentes judiciales informaron que los ministros acordaron no resolver este amparo, porque en el Pleno de la Corte están pendientes 3 acciones de inconstitucionalidad contra la misma ley, presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el partido Movimiento Ciudadano, y 51 senadores.

La acción de la CNDH, en particular, podría llevar a la invalidez total de la ley, por lo que tendría efectos mucho más amplios que el amparo de Artículo 19, que solo se refiere a algunos artículos.

El ministro Fernando Franco admitió a trámite las 3 acciones en junio de 2018, pero la lista de 37 asuntos que ocuparán al Pleno de la Corte hasta finales de abril no las incluye, aunque dicha lista puede cambiar de un día a otro.

"El Congreso de la Unión al emitir la Ley General de Comunicación Social, encargada de regular la propaganda del Estado bajo cualquier modalidad de comunicación social, no tomó en cuenta los parámetros internacionales y Constitucionales, y como consecuencia la norma resulta deficiente al no establecer normas claras y transparentes que regulen la asignación de publicidad oficial en un marco de igualdad y no discriminación", afirmó en su acción el entonces titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

En el proyecto que retiró, González Alcántara niega que la ley viole la libertad de expresión por no contener criterios claros para asignación de la publicidad oficial, y considera legítimo que delegue en la Secretaría de Gobernación las facultades para fijar lineamientos de selección de los medios que serán contratados.

