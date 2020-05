Anuncian Plan de Regreso a la 'Nueva Normalidad'

En Palacio Nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el Plan de Reapertura o Regreso a la "Nueva Normalidad".

"Vamos a estar constantemente informando que todos nos aprendamos de memoria este plan. Pedirles a los medios de información que nos ayuden a difundir este plan, la información es fundamental, porque al final de cuentas es la gente la que permite el que se tengan buenos resultados. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada".

Indico que se seguirá sin imponer medidas coercitivas, ya que ha quedado de manifiesto que "la gente es un pueblo mayor de edad, responsable, muy consciente y participativo (...) todo por la voluntad y el derecho".

Asimismo, dijo que respetará si algunos municipios o estados deciden no apegarse al Plan de Reactivación, basados en las características de su región.

"No habrá controversia, pues este es opcional. Este plan es de aplicación voluntaria, primero confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades, la libertad para todos, en lo más amplio posible (...) no vamos a pelearnos, no vamos a apostar a la separación, por eso es muy importante que se sepa que el plan, aunque ha sido consensuado en lo general también admite la discrepancia, el derecho a disentir", subrayó.

El mandatario estuvo acompañado de los secretarios de Salud, Jorge Alcocer Varela; de Economía, Graciela Márquez Colín; de Educación, Esteban Moctezuma; Luis María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López y los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo; de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de Oaxaca; Alejandro Murat y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.