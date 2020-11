Anuncian Plan Integral para evitar inundaciones en Tabasco, Chiapas y Veracruz

En apoyo a las familias que sufrieron daños por las intensas lluvias y evitar futuras inundaciones en Tabasco, Chiapas y Veracruz, el Gobierno Federal llevará a cabo un Plan Integral de apoyo, así lo informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es por eso que este medio día, dijo, se reunirá con los gobernadores de Tabasco y Chiapas, Adán Agusto López Hernández y Rutilio Cruz Escandón, respectivamente, así como con autoridades de la Secretaría de la Marina, Defensa Nacional, Protección Civil, y Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) para delinear dicho programa.

Dicho programa se contempla en tres etapas:

1) Protección, refugio y alimentos.

2) Entregar recursos a afectados.

3) Plan integral: desazolve de ríos, control de presas, Desarrollo Urbano y Bienestar

Subrayó que lo más importante en este momento es "proteger a la gente, el propósito es el ser humano, cuidar a la gente. Eso es lo que se está haciendo en Tabasco con los planes Marina, y el DN-III. Lo primero es eso, ha habido mucha solidaridad de otros estados, también ahora del extranjero y se está atendiendo a la gente, esa es la primera etapa".

Adelantó que una vez que pase la emergencia se llevará a cabo un censo “casa por casa” para que los apoyos se entreguen de manera directa, ya sin la sombra de ese “hoyo negro” que era el Fideicomiso para Desastres Naturales (Fonden).

“Como lo hicimos la primera vez, se dieron 38 mil apoyos, 10 mil pesos a cada persona, a cada familia 10 mil pesos, 38 mil casas que fueron afectadas por el agua".

Aclaró que para evitar el desvío de recursos y el beneficio de unos cuantos, ahora cada dependencia maneja su propio presupuesto, pues en administraciones pasadas las declaratorias de emergencia eran prácticas que se utilizaban para comprar sin control enseres y equipos a sobreprecios.

El Presidente reiteró su apoyo y compromiso con los tabasqueños, “decirles a los paisanos que no están solos, que estamos haciendo todo lo posible para apoyarlos”.

Señaló que a pesar de que algunos periodistas han viajado a Tabasco con la intención de hacer reportajes para que la gente cuestione sus acciones, él tiene “la conciencia tranquila”.

“Yo tengo un tribunal que me juzga y es mi conciencia. Si no tuviera mi conciencia tranquila no podría gobernar, ni descansar, ni dormir”, aseveró.

López Obrador puntualizó que el Gobierno Federal cuenta con finanzas públicas sanas, lo que ha permitido ayudar a quienes están padeciendo una desgracia.

“Afortunadamente tenemos recursos, no hace falta ese fideicomiso o ese fondo especial para que se robaron dinero”.