Anuncia Zaldívar conclusión de su mandato en diciembre de 2022

En conferencia de prensa, el magistrado presidente señaló que su encomienda al frente del Poder Judicial no fue para buscar cargos o privilegios, sino por principios y convicciones, a favor siempre de la Constitución y de los derechos humanos.

"No estoy aquí por cargos, por puestos o privilegios. Estoy por principios y convicciones, así lo he demostrado en toda mi carrera en este Tribunal Constitucional. Ahí están mis votos, mis sentencias siempre del lado de la Constitución y de los derechos humanos".

Este anuncio se da a unas horas de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconociera que sería difícil que permitieran que Zaldívar Lelo de Larrea ampliará su mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este sentido, Arturo Zaldívar comentó que esta decisión ya es de conocimiento del jefe del Ejecutivo Federal y aprovechó para agradecerle su apoyo hacia su desempeño como presidente de ese órgano judicial.

Subrayó que en lo que resta de su mandato trabajará Para combatir la corrupción, desterrar el nepotismo, terminar con el acoso sexual y hacer que la justicia llegue a la gente más pobre, más necesitada y más vulnerable.

"No cederemos como no hemos cedido a los intereses internos y externos, a los grupos de poder que tenían atrapado al poder judicial y que ahora pretenden regresar a esas prácticas. No lo vamos a permitir, no importa cuál sea el costo que tengamos que asumir", indicó el magistrado.

En su discurso, recalcó que esta decisión está tomada independientemente de la resolución que emita la Suprema Corte con respecto a la extensión de su mandato.