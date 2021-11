Anuncia Federación campaña para evitar desinformación sobre Reforma Eléctrica

En la conferencia matutina de este martes, el primer mandatario indicó que a diferencia de lo que sucedió cuando se aprobó la Reforma Energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora se busca que con esta campaña de información no haya "manipulación" de parte de la oposición.

"Cuando impusieron la llamada Reforma Energética en el gobierno anterior la gente no se enteró, no supo de qué se trataba (...) Ahora queremos que la gente se informe, que no haya manipulación porque estos corruptos sacaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y eso lo vamos a aclarar", dijo.

Recordó que cuando se discutía la Reforma Energética participó en varias concentraciones para evitar la privatización del petróleo y de la industria eléctrica, pero "faltó pueblo" para evitar su aprobación.

"Llevamos a cabo en dos meses como 10 concentraciones, 10 mítines. Creo que estuvimos, en dos meses, cinco veces en el Zócalo y no nos lo permitían, y también estuvimos en la Avenida Juárez y llenábamos el Zócalo, pero necesitábamos más. Nos faltó pueblo para detener esas reformas, porque la gente no estaba informada", relató.

López Obrador subrayó que esa desinformación se debió a que "como los neoliberales tenían el control absoluto de los medios, pues no se informó al pueblo. Al contrario: se le decía a la gente que iba a llegar la inversión extranjera a raudales con la Reforma Energética, que iba a aumentar la producción petrolera, que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, toda una campaña en medios, un bombardeo".

Insistió que con esta campaña de información los ciudadanos tendrán más elementos, y no sean únicamente los legisladores los que sepan cómo van a votar, sino los ciudadanos se involucren en la discusión, el análisis y la aprobación de esta reforma que envío a la Cámara de Diputados en septiembre pasado.

También señaló que no debe haber preocupación alguna, ya que dentro de esta iniciativa de Reforma Eléctrica no está contemplado ningún proyecto de crear plantas que se alimenten con carbón o combustóleo.