anuncia_amlo_tres_acciones_ante_paro_de_empresas_gaseras

2.- Se presentarán denuncias en contra de distribuidores hasta comisionistas que se nieguen en ofrecer el servicio de gas LP.

3.- La Guardia Nacional dará protección a los trabajadores de las empresas distribuidoras de gas para evitar sean agredidos.

"Si los distribuidores o comisionistas argumentan o quieren usar de pretexto que no pueden salir a distribuir el gas porque los van a afectar, les van a vandalizar sus pipas, sus camiones, pues se les va a ofrecer apoyo para que tengan el resguardo de la Guardia Nacional", detalló.

Al inicio de su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo Federal negó que el paro de labores de empresas distribuidora de gas sea a nivel nacional, ya que solo se presentó en la Ciudad de México, Estado de México y Pachuca.

"No es un asunto nacional, afortunadamente. Todo esto porque se habló que era un paro nacional", señaló.

López Obrador comentó que el Gabinete de Seguridad estaba reunido en Palacio Nacional para analizar cómo se implementarán estas tres directrices que buscan que no falte el gas en la ciudad capital ni en otra entidad del país, y mañana se darán pormenores.

"Esas son las tres medidas que se están tomando y mañana les informamos, porque se quedó un equipo trabajando, tratamos este asunto hoy en el Gabinete de Seguridad. Se quedó la secretaria de Seguridad, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, la secretaria de Energía, el director de Pemex, el consejero jurídico de la Presidencia, la jefa de Gobierno de la ciudad, están reunidos para que se actúe en estas tres direcciones", dijo.

Comentó que la inconformidad manifestada ayer por medio de este paro es de los comisionistas, quienes denuncian que tendrán menos ganancias con el tope en el precio del gas.

En este sentido, señaló que la Secretaría de Energía ya tuvo un acercamiento con algunos manifestantes y se les explicó que esto es una medida transitoria para lograr establecer un equilibrio en el precio del hidrocarburo, el cual va a ser revisado de manera semanal, pues se debe velar por la economía popular.

López Obrador, dijo que algunas empresas gaseras quieren "doblegar al Estado" con protestas y no lo van a lograr, pues algo similar sucedió con el huachicoleo y la gente ayudó a enfrentarlo.

"Se establecieron precios máximos que se van a revisar semanalmente. No todos, sino algunos responden con estas protestas. Queriendo apostar a que van a doblegar al Estado, pues no. Ya pasamos la experiencia del huachicol y nos ahorramos. No vamos a ser rehenes de quienes buscan provecho personal, no es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no, son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente", recalcó.

Destacó que el combate al robo de hidrocarburos dejó un ahorro de 157 mil 330 millones, equivalente a 164 millones de pesos diarios.

Recordó que en el 2019 cuando hubo desabasto de gasolina se pudo resolver el problema con la compra de 650 pipas, manejadas por la Secretaría de la Defensa (Sedena), estrategia que pudiera replicarse en caso de que se haya falta de gas en el país.

Resaltó que debido a que el precio del gas LP se fue "hasta las nubes" es que se decidió establecer un costo fijo, además de que los distribuidores han estado abusando de los consumidores, por lo que no puede ser calificada como una decisión arbitraria.

"Entonces, es esta decisión que se tomó de precios máximos. Se hace un análisis, no es un asunto arbitrario, se hace el análisis de costo, a cuánto vende Pemex, cuánto les cuesta operar, incluso qué utilidad pueden tener, justa, razonable y así se fija; pero pues quieren seguir cobrando más y esto afecta a la gente", subrayó