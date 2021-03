Anuncia AMLO reforma a la Constitución si Ley Eléctrica es inconstitucional

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no es inconstitucional, pero si la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve que sí lo es, el Gobierno de México buscará modificar la Constitución, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Sí, yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determina el juez, el ministro de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, y sobretodo, que afecten la economía de los más pobres", señaló este miércoles en conferencia matutina.

"Nosotros somos muy perseverantes. ¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la ley? Va la reforma a la Constitución. ¿Qué necesitamos, dos terceras partes para aprobar una reforma constitucional? Pero que lo decida el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios".

Al día de hoy, dos jueces federales ya han otorgado 27 suspensiones contra la legislación aprobada por el Senado el pasado 3 de marzo y publicado el 9 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con los juzgadores, la reforma recién aprobada en el Congreso viola los derechos constitucionales a un medio ambiente limpio y a la salud.

