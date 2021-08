Anuncia AMLO protección para Azucena Uresti tras amenazas del CJNG

Expresó su solidaridad a la periodista por la amenaza que recibió, a través de un video, de esta organización de la delincuencia organizada, asentada en el occidente del país, "quiero decirle que cuenta con nosotros, vamos a estar junto a ella apoyándola, protegiéndola, no está sola.".

Durante la conferencia matutina, resaltó que su administración protegerá a todos los que se decidan a "este noble oficio" del periodismo y a los dirigentes sociales, y a todos los ciudadanos, "es nuestra responsabilidad y la asumimos"

Noticia Relacionada Zozobra cuatrotera

Reprobó este tipo de amenazas y dijo que no se admitirá que se actúe de esa forma, "vamos a proteger a todos los mexicanos para que no sean dañados o amenazados por nadie".

López Obrador recordó que su gobierno está combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad.

"Ya no hay, como era antes, protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada".

El Mandatario aseguró que la autoridad "ya no está al servicio de las mafias".

Por su parte, la comunicadora agradeció al Presidente López Obrador el apoyo brindado hacia su persona, y refirió que esto debe ser "por todos los compañeros y compañeras que son acosados, amenazados y asesinados en este país".

El lunes pasado a través de un video que fue difundido en redes sociales, Azucena Uresti y Grupo Milenio fueron amenazados por un grupo criminal, en donde se les acusa de ser parciales con las autodefensas en Michoacán.

En él un hombre encapuchado, acompañado de otras personas también con el rostro cubierto y portando armas de grueso calibre, lanzaron un fuerte mensaje:

"Azucena Uresti, si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí", se escuchó en el video.