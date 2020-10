Anuncia AMLO limpia en Cofepris para evitar privilegios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que limpiará la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la misma forma como se hizo en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar privilegios y optimizar recursos.

Indicó que en este proceso de renovación del gobierno ya no se permitirá "tranzas", aunque reconoció que aún existen funcionarios con concepciones enquistadas y mañas, pero no se dará por vencido, pues la perseverancia es una de sus cualidades.

"Ya no puede haber ahí tranzas. Quiénes estaban antes ahí, se los dejo de tarea; manejando la Cofepris, entonces tengo

que estar a las vivas porque si no se nos cuelan y todavía no terminamos de renovar el Gobierno (...) Vamos a ir limpiando, limpiando, limpiando al gobierno, sobre todo, cuidado el presupuesto que es el dinero pueblo".

En este sentido, el Mandatario cuestionó la iniciativa de ley que proponen legisladores de Morena para que la COFEPRIS sea un ente autónomo, ya que de acuerdo a su percepción eso permitirá que farmacéuticas, cigarreras y empresas de alimentos y bebidas alcohólicas sigan haciendo negocios.

"Aprovecho para mandar este aviso a los legisladores, porque no sé qué les dijeron, como determinamos que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se hiciera cargo de coordinación de la Cofepris. Me imagino que eso fue los que los alteró. Hugo no es bien visto por los que se sienten afectados con el etiquetado", comentó.

López Obrador subrayó que "el modus operandi en el neoliberalismo" fue la creación de órganos autónomos, por lo que les pidió a los legisladores tener cuidado con este tipo de iniciativas, ya que con ellos "pulverizaron" la responsabilidad del Gobierno anteponiendo los intereses de grupos.

"Supe de una iniciativa que presentaron legisladores senadores de Morena. Y aquí aprovecho para decirles, tengan cuidado, son libres, pero el modus operandi, durante el neoliberalismo, fue la creación de estos órganos autónomos", indicó.