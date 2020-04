Anuncia AMLO acuerdo con hospitales privados

Las asociaciones de hospitales privados pondrán a disposición del sistema de salud pública la mitad de las 6 mil 300 camas de las que disponen a fin de atender a los enfermos del Covid 19 y evitar la saturación de los hospitales públicos dio a conocer el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Destacó que se alcanzó el acuerdo para que, con un acuerdo sin fines de lucro, el gobierno federal pague un costo mínimo por su uso durante un periodo de un mes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal contratará por un mes los servicios de la red de hospitales privados de México.

Con ello se accederá a más de 3 mil 300 camas de terapia intensiva para el tratamiento de casos graves de COVID-19.

El mandatario estacó que este contrato tiene una base solidaria con el gobierno, por lo que los nosocomios privados no tendrán ganancias ni utilidades derivadas de ese servicio.

"Este convenio nos permite que se atienda a todos los enfermos de coronavirus y que no se nos saturen a las áreas de terapia intensiva, es un convenio solidario", expuso el Ejecutivo federal.

"Se portaron de primera, no es un convenio con fines de lucro, esto es muy interesante darlo a conocer, es un convenio solidario por parte de ellos, nos van a cobrar el mínimo, no va a haber ganancias, no va a haber utilidades, y esto yo lo agradezco", enfatizó el mandatario federal en un video difundido en sus redes sociales.

Desde su casa en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, López Obrador reconoció la visión de la Asociación Nacional de Hospitales de México, que presiden Mario Vázquez Ulloa y Olegario Vázquez Aldir.

Entre los nosocomios que prestarán sus servicios al sector salud figuran el ABC, Ángeles, Médica Sur, Grupo Torre Médica, el Hospital Dalinde, entre otros inmuebles, que el día de mañana, durante la conferencia matutina serán dados a conocer en su totalidad.

"Con esto podemos estar más tranquilos, seguros, sin embargo, lo más importante de todo no son los hospitales, no queremos que se llenen los hospitales de infectados, lo que queremos es que se prevenga", puntualizó.





Mediante un video difundido en sus redes sociales, destacó que se alcanzó el acuerdo hoy con las dos asociaciones que existen a nivel nacional.



Sin embargo, en su mensaje, el mandatario aseveró que lo más importante no es tener las camas para la atención de los enfermos, ni tener mayores garantías de que no se saturarán los hospitales públicos cuando se incremente el número enfermos de coronavirus, sino que la gente colabore con las medidas preventivas de no salir de casa.

Señaló que en los próximos días, los médicos y científicos que están a cargo de la coordinación de acciones van a poder determinar el plazo en que se deberá mantener el confinamiento de las personas en sus casas. En principio, dijo, se tratará de un mes, pero eso lo van a determinar los especialistas, "yo no soy todólogo". Expresó su deseo de que hacia el 10 de mayo, se pueda iniciar el retorno a la normalidad.

Finalmente, envió sus condolencias a los familiares de las personas que ya han fallecido por esta epidemia y mencionó expresamente al presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán.