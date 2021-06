Antonio Helguera deja espacio difícil de reemplazar: AMLO

"Todos los seres humanos aportamos algo, pero hay quienes son imprescindibles y ese es el caso de Helguera. Va a ser difícil reemplazarlo, era un buen ciudadano, patriota, una gente defensora de las causas justas, inteligentísimo, creativo", expresó.

PUBLICIDAD

López Obrador calificó a Helguera como un periodista que tomaba distancia con el poder, lo que lo permitió ser crítico y objetivo.

"No andaba escondiéndose o simulando de que era independiente, objetivo, de que prefería tomarle distancia al poder cuando sabemos que los que así actúan en general tienen partido, son del conservadurismo y se escudan en eso", aseveró.

El Mandatario señaló que en México los caricaturistas críticos se "cuentan con los dedos de una mano", entre los que destacó:

PUBLICIDAD

"El Fisgón´, Hernández, Helio Flores, cuatro, ya se nos fue Naranjo, se nos fue Rius, también Rocha, Rapé y se acabó, ya no hay más", apuntó.

Comentó que otros solo hacen reír a los "potentados".

PUBLICIDAD

"Eso sí, son muchos pero no tienen el talento de estos, que son pocos. Por ejemplo, el caricaturista estrella del Reforma, Calderón, pues ese yo creo que en una de esas hace reír a los potentados, porque está difícil que les guste también ¿no?, pero puede ser".

Minutos después de que La Jornada, periódico en donde trabaja Helguera, diera a conocer su fallecimiento, López Obrador envío sus condolencias a su familia:

PUBLICIDAD

"Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas".

"Abrazo a Alma, a sus hijos, a los moneros, a sus simpatizantes y amigos", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

PUBLICIDAD