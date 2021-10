Analizará AMLO qué proyectos petroleros se pueden realizar en Poza Rica

"Poza Rica es un lugar histórico y en los últimos tiempos ha habido abandono, pero tenemos que seguir apoyando, reactivando la economía. Ahora que llovió sobre mojado estuvimos apoyando a los damnificados, y lo vamos a seguir haciendo", comentó.

Señaló que conoce al actual presidente municipal de Poza Rica, Fernando Remes Garza, ex beisbolista, conocido como "El Pulpo Remes".

Le reiteró su apoyo, ya que "él sabe que hay que robarse las bases, no el presupuesto".

"Vamos a apoyarlo", subrayó.

El mandatario federal comentó que se analizará qué tipo de actividades de petróleo se reactivan, dado que los yacimientos de esta región veracruzana fueron sobreexplotados, sobre todo, lo que se conoce como La Faja de Oro.

"Ahora se saca petróleo, pero con balancines, hay que perforar a más profundidad de la que se perforó en otros tiempos, pero son planes hacia adelante; pero si vamos a ayudar a Poza Rica, no vamos a dejarlos, estoy muy consciente de eso".

López Obrador aseveró que su última gira de trabajo a Veracruz fue con la finalidad de supervisar la construcción de la súper carretera que va de Poza Rica hasta Veracruz, la cual estaba suspendida por un conflicto con los habitantes del municipio Martínez de la Torre.

Comentó que en Poza Rica también se están aplicado los Programa de Bienestar y Sembrando Vida para apoyar a los pobladores.

"Vamos a estar apoyando al gobernador Cuitláhuac y nos los vamos a dejar solos".

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo agradeció a los trabajadores petroleros por su apoyo en recatar a Pemex y aseguró que no habrá despidos.

"No ha habido despidos y no se va dejar de pagar a los trabajadores las pensiones, que no se va a reducir la edad de jubilación, que tengan eso en mente", aseveró.

Tren Ligero de Xalapa

Sobre esta obra, López Obrador dijo que el Gobierno Federal no cuenta con un proyecto ejecutivo; sin embargo, están en comunicación con el gobernador Cuitláhuac García para ver si se puede diseñar y ejecutar antes del 2024.

"No queremos iniciar nada que no se vaya a terminar, es decir, que dejemos inconcluso", indicó.