Analiza AMLO reenviar iniciativa para que nadie gane más que el Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que prevé enviar otra iniciativa de reforma constitucional para que ningún funcionario gané más que el Presidente, porque tiene que haber austeridad republicana y los servidores públicos deben aprender a vivir en la justa medianía.

"Entonces, quiero que quede completamente claro que se respete la Constitución y que nadie pueda ganar más que el presidente de la República; que haya excepciones, pero muy bien definidas y que no se preste a interpretaciones para que se concedan estos amparos, porque ahora el que acudió al amparo, le dieron el amparo, gana más que el que no acudió al amparo".

Esto lo declaró luego de que fuera cuestionado sobre los endueldos de los embajadores y cónsules de México en el extranjero.

Aunque comentó que "por ahora, no vamos a hacer ningún cambio", pero si se tiene que hacer un cambio, porque "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y el servidor público debe aprender a vivir en la justa medianía, como lo planteaba el presidente Juárez".

Señaló que con esta reforma el servicio público retomará su función social que es servir al pueblo, "somos siervos de la Nación".

"Esto es servicio público, el que quiera hacer dinero, pues que lo haga en el sector privado haciendo negocios; además, es totalmente legítimo. Para ser servidor público se requiere una convicción, se requiere aportar a los demás, servir. Es un apostolado el servicio público".

El Mandatario sostuvo que el servicio público produce la satisfacción de ayudar a la gente y le da cierto sentido a la vida de quien lo hace, lo cual no se compara con nada, "sólo lo barato se compra con el dinero, o sea, lo material no es lo fundamental, lo material sirve para tener lo básico; pero los excesos, lo superfluo; eso no es importante".