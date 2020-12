Amplían hospital Covid ´Hermanos Rodríguez´

Autódromo tendrá camas con ventilador y monitores para pacientes graves: IMSS

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció la pronta apertura de un nuevo espacio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, para la atención de pacientes graves de Covid-19.

Tras un recorrido por las nuevas instalaciones que fueron entregadas por la Secretaría de Salud, el funcionario federal destacó que este pabellón cuenta con camas de cuidados intensivos con ventilador, así como con monitores para los pacientes más graves y que tienen necesidad de ventilación mecánica.

Destacó que hay un gran equipo de profesionales de la salud que ha hecho posible que el Autódromo de los Hermanos Rodríguez sea una pieza estratégica de la reconversión hospitalaria del Seguro Social.

"Es todo un equipo enorme el que ha hecho posible que le Autódromo se haya convertido en una pieza fundamental, estratégica de toda la reconversión del Seguro Social, particularmente en la Ciudad de México, pero también para el Área Metropolitana del Valle de México", afirmó.

Incorporación

Robledo Aburto resaltó que ya comienza a llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez personal de salud de otras entidades del país para integrarse a la Operación Chapultepec, con el fin de respaldar al equipo que atiende la pandemia en la capital.

Además llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia y a aplicar medidas sanitarias para evitar más contagios por Covid-19, tales como el no salir de casa si no es necesario y el evitar hacer y asistir a reuniones durante estas fechas decembrinas.

Feliz Navidad, desde este hospital de campaña de cuidados intensivos, que pronto operará en el Autódromo Hnos. Rodríguez. Seguimos creciendo. Cero rechazos.

"Si juntamos todo, el apoyo entre instituciones, el aprendizaje, la estamina, la energía del personal del Autódromo y el crecimiento de camas podremos lograr nuestra meta: cero rechazos, que nadie se quede sin atención", comentó.