Amparo para detener obras del Tren Maya tiene tintes políticos: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el amparo promovido para detener las obras de construcción del primer tramo del Tren Maya, y señaló que, si se le ordena detener una obra, va a acatar la orden de la autoridad judicial.

Aunque puntualizó que esto tiene tintes políticos, ya que no fue promovido no por habitantes de esa zona del sureste mexicano, sino por organizaciones.

Reconoció desconocer los efectos que tiene dicho amparo, pero lo analizará y, en su caso acataría la resolución que emita el Poder Judicial en este sentido.

"Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos penales, si un juez nos ordena detener una obra vamos a cumplir, vamos a respetar a la autoridad. Todavía no sabemos qué efectos tiene porque esto no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya, la promoción del amparo, no son lo que podrían resultar afectados, son organizaciones, esto tiene tintes políticos, además es legítimo, pero son los que no quieren que hagamos nada", acotó.

Respecto al impacto ambiental del Tren Maya el Mandatario subrayó que será eléctrico por lo que no habrá mayores afectaciones a la selva, además de que "ya casi no hay selva" en la zona, pues recordó que hubo una devastación de la misma en las administraciones pasadas.

"No se afecta la selva; ya casi no hay selva tropical en el país, se devastó; eso no lo vieron los ambientalistas, nada más quedan pequeñas áreas en las áreas arqueológicas. Cuando se habla de selva estamos hablando de sitios en donde hay maderas preciosas, donde hay caobas, cedros, variada de árboles muy grandes, ciabas; esto desgraciadamente ya no hay, son pocos los sitios".

Indicó que "no se hará un trazo nuevo, es el ferrocarril del sureste, vamos a imaginar que se está modernizando y que se le van a poner rieles mejores, durmientes, con piedra más resistente porque ya no va a ser el tren de antes de pasajeros o carga que se desplazaba a 80 k/h; va a ser un tren que se va a desplazar a 160 k/h, eléctrico".