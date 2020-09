'Amor y paz'; rechaza AMLO responder a EU sobre narcotráfico

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no va a caer en ninguna confrontación política tras el memorándum presidencial que presentó el gobierno de Donald Trump en el que dice que los decomisos de narcóticos en México son demasiado bajos y que México podría estar incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de control de drogas.

Señaló que es un informe anual que presenta el gobierno de Estados Unidos "y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos".

Calificó estas declaraciones como una "opinión, las cuales "no amerita una contestación ríspida".

"Además de que no hay problema, que no hay nada que temer, además de eso tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos, entonces es mejor esperar, falta un mes y medio".

Imagen del Golfo preguntó a López Obrador si se trataban de declaraciones electoreras, a lo que este respondió:

"No, no, no, ¿cómo voy a decir eso? No, es su derecho que tienen de opinar y nosotros lo respetamos, nada más, pero con Estados Unidos" respondió e hizo la señal de "amor y paz".

Indicó que la indicación al canciller Marcelo Ebrard que con Estados Unidos "amor y paz, suave, suave, suave".

Se espera que en las próximas horas la SRE lance un pronunciamiento tras los dichos ayer por Donald Trump.

López Obrador señaló que México todos los días trabaja intensamente contra al narcotráfico. "No tenemos ninguna carga de conciencia".