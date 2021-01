AMLO y Biden hablarán por teléfono hoy por la tarde: Ebrard

A pesar de que recientemente aseguró que una llamada con Joe Biden era innecesaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pondrá en contacto con el nuevo mandatario de Estados Unidos.

El anuncio fue dado a conocer por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien dijo que la llamada telefónica se llevará a cabo por la tarde. Además, destacó que "la relación bilateral avanza a partir de la comunicación y el entendimiento".

López Obrador había dicho que ambos habían mantenido una conversación antes de la toma de protesta de Biden y, hasta ahora, México estaba de acuerdo con los planteamientos iniciales de su gobierno.

"No hace falta (la llamada), le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema, lo sabe y nosotros sabemos que no vamos a tener ningún problema con su gobierno", señaló. López Obrador dejó en claro existe una relación de respeto entre ambos, por lo que "todo está muy claro, va a haber respeto mutuo, a la soberanía y el asunto energético se va a ver en su momento", añadió.