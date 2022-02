amlo_vuelve_a_exhibir_a_loret_de_mola;__le_pide_transparentar_recursos

El mandatario dijo desconocer "por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto" porque señaló la información que le hicieron llegar sobre lo que gana el comunicador. Cuestionó "por qué gana tanto" y si "le pagan los de la mafia del poder".

"No es conmigo, obviamente tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora, golpista, en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país (...) en contra de los que buscan la transformación", aseveró.

López Obrador aseguró que desde llegó al Gobierno de México impulsa "una transformación, un cambio" y no "para que continúe lo mismo".

Si bien precisó que el escándalo sobre su hijo José Ramón López Beltrán "no es de conflicto de intereses", afirmó que la información que dio a conocer Carlos Loret es con la intención de "golpear y hay mucho dinero de por medio".

Además, el Jefe del Ejecutivo acusó que existe repudio en su contra, y dijo que no se va a dejar ni se quedará "cruzado de brazos" ante los ataques.

"Soy ciudadano y tengo derecho a informar y sobre todo a defender el proyecto por el que luchamos muchos (...) es legítima defensa", aseveró.

Finalmente, celebró el mensaje #TodosSomosLoret, ya que destacó la importancia del debate en el país, también dijo sospechar la compra de bots para hacer tendencias en redes sociales.

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que exista un conflicto de interés ante el caso de su hijo José Ramón López Beltrán por haber vivido en Houston, Texas, en la casa de un ejecutivo de Baker Hughes, contratista del Gobierno de México.

"José Ramón está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex (Petróleos Mexicanos), ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear", declaró en su conferencia mañanera.

El mandatario se refirió a las primeras declaraciones públicas de su hijo, este domingo, tras revelarse en enero que él y su pareja, Carolyn Adams, ocuparon en 2019 y 2020 una casa que pertenecía a Keith L. Schilling, ejecutivo de Baker Hughes, que ese año obtuvo un contrato de Pemex.

Pero el hijo del mandatario desató otro escándalo de presunto conflicto de interés por revelar que desde 2020 trabaja como abogado para KEI Partners, despacho de hijos de Daniel Chávez, un empresario que asesora a López Obrador en su megaproyecto del Tren Maya.

Además, Chávez es fundador de Vidanta, un consorcio con 30 desarrollos turísticos de lujo, e integrante del consejo asesor del presidente, según la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos una relación de negocios, él no tiene negocios con el Gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayudan", afirmó este lunes López Obrador.