AMLO votará en casilla instalada cerca de Palacio Nacional

"Tengo que votar cerca. No sé dónde vayan a poner la casilla. Ya cambié mi credencial, cambié mi domicilio y en donde me corresponda voy a votar el domingo 6 de junio", informó.

Durante el diálogo circular con los medios de comunicación, dijo aún no tener definida una hora en específico para salir a votar, pero aprovechó para exhortar a la ciudadanía a participar en los comicios.

"No lo he decidido todavía, pero sí voy a ir a votar porque todos tenemos que ir a votar, no es obligatorio, es algo que nos distingue al ser buenos ciudadanos, participar en la vida pública, que no sean otros los que decidan, que nosotros participemos", recalcó.

El titular del Ejecutivo recalcó que cuando los ciudadanos no ejercen su voto hay más margen para que lleven cabo fraudes electorales.

"Es sencillo de explicar: hay quienes todavía buscan comprar votos, así como compran conciencias, compran lealtades, mercaderes; entonces, pues pueden comprar una determinada cantidad de votos, vamos a decir, hasta un 20 por ciento del padrón en una sección electoral. Si no participa la gente y van a votar el 30 por ciento, pues ya con los votos que compraron, ganaron, con el 20 por ciento; pero si vota más del 60 por ciento, ya ese 20 de votos comprados ya nos les funciona, no les sirve.

Entonces, por eso es importante ir a votar, que no nos quedemos sin participar, tenemos que establecer la democracia en el país", argumentó.

El domingo 6 de junio se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas estatales, 30 Congresos locales y mil 900 ayuntamientos, por lo que más de 93 millones de mexicanos podrán emitir su voto para elegir a sus representantes en los diversos niveles de gobierno.

Las dos casillas cercanas al domicilio actual donde el Mandatario pudiera emitir su voto se ubican en: la calle de Moneda, dentro de las instalaciones del Museo de Arte, perteneciente a la Secretaria de Educación Pública o la que instalarán en la Escuela Secundaria Técnica, Número 63, "Melchor Ocampo" en la calle Guatemala No. 64, de la colonia Centro, ambas pertenecientes a la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Cabe recordar que, para las elecciones presidenciales, en 2018 López Obrador emitió su sufragio en las instalaciones de Conagua, a un lado de Ciudad Universitaria, debido a que su domicilio estaba registrado en la delegación Tlalpan.

