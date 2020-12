AMLO: Vacuna CanSino Biologics no representa ningún riesgo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la vacuna contra el Covid-19 de la empresa china CanSino Biologics no representa ningún riesgo, ya "que se aplica en China desde hace tiempo y se aplicó, esa es la información que tenemos, al Ejército chino".

Señaló que los cuestionamientos de algunos países, como Estados Unidos, sobre su eficacia se generan "por varias razones que no viene al caso tratar aquí".

"Nosotros no nos metemos en eso, porque lo que importa es la salud del pueblo. Esto no es de ideologías, no tiene que ver con las posturas políticas de los gobiernos, aquí lo que nos importa es salvar vidas", expresó.

Por ello, solicitó se transmitiera parte de la explicación que diera, en octubre pasado en videollamada, el director Ejecutivo de CanSino, Yu Xuefeng, sobre el proceso de investigación que dio como resultado la vacuna contra el coranavirus y, que está próxima de llegar a México.

Recalcó que desde hace un mes CanSino realiza la Fase III de esta vacuna en el país, sin que hasta el momento se haya registrado algún percance.

El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que la prioridad de su gobierno es proteger a la población mexicana, a través de la aplicación de la vacuna anticovid lo antes posible, sobre todo, al personal médico que se encuentra en la primera línea de atención de los pacientes.

Asimismo, el Mandatario indicó que la vacunación a los adultos mayores no se da por capricho u ocurrencia, sino porque al proteger a este sector de la población se podría reducir la mortalidad por SARS-Cov-2 hasta en un 80 por ciento.

"El criterio fundamental para que lo dejemos más claro es la edad, y no es un asunto de capricho o una ocurrencia, es que se hizo un análisis, lo expertos, y se llegó a la conclusión que si se vacuna a los adultos mayores se reduce en un 80 por ciento la mortalidad por Covid, es algo que tiene que ver con salvar vidas".

Por otra parte, López Obrador celebró que Reino Unido haya aprobado la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, pues esto representa que México tenga diversas opciones de vacunas para protección de la poblacón.

Información completa más adelante